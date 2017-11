Los presos políticos son los padres

No existe, ni ha existido nunca un preso político en el mundo. Esa es la conclusión a la que llego cuando escucho los argumentos que desde los medios de comunicación y organizaciones pro-derechos humanos ligados al poder nos llegan estos días. Resulta que no se puede considerar presos políticos a los dirigentes catalanes que en su día se presentaron a las elecciones con un programa concreto, ganaron por mayoría absoluta, y tras aplicar dicho programa en consecuencia están hoy en la cárcel.

Anonadado me quedo al ver la explicación que da Amnistía Internacional para justificar por qué excluye de dicho calificativo a los “Jordis”

Es decir -y obviando que en su página aparecen 827 resultados si buscas el término- que si eres encarcelado por realizar una actividad política que está considerada como delito según las leyes de tu país, quedas automáticamente excluido de la definición de preso político, se puede decir que Nelson Mandela no fue un preso político, ya que realizó actividades que según las leyes sudafricanas eran constitutivas de delito. No hubo presos políticos durante el Franquismo, debido a que todas las actividades políticas que realizaron los encarcelados eran constitutivas de delito según las leyes de aquella “democracia orgánica”, como así gustaba llamarse a la dictadura, y en definitiva, ningún preso político sería preso político en el mundo a lo largo de la historia según la explicación de AI, ya que ningún preso entra en la cárcel bajo el delito de “preso político” y siempre se busca una justificación presente en las leyes para justificar su privación de libertad.

Pero lo que verdaderamente me ha dejado atónito del posicionamiento de Amnistía Internacional es esta otra respuesta que ha dado en las redes sociales a quienes les preguntan por qué en muchos casos sí utilizan dicho término

¿Está queriendo decir AI con esto que su criterio para usar el término “preso político” está ligado a la arbitraria, partidaria y totalmente carente de rigor legal línea editorial de los medios de comunicación masivos?

La respuesta parece ser afirmativa, porque si revisamos las campañas de AI, esta no tiene problemas en hablar de presos políticos (o de conciencia) en Rusia, Siria, Irán, Venezuela, Corea del Norte y demás países que forman parte del eje del mal del poder económico imperante y que controla dichos medios masivos, sin embargo no veremos jamás dicho calificativo para presos encarcelados por actividad política en cualquier país de la UE, en EEUU, Colombia o Argentina.

Como dato más llamativo tenemos al opositor venezolano Leopoldo López, este sí es considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, a pesar de que participó de forma demostrable en el golpe de estado fallido de 2002 contra Chávez y no reconoció las últimas elecciones presidenciales llamando a los jóvenes a “protestar usando mecanismos de protesta no pacíficos”, teniendo como resultado de ese llamamiento más de 40 personas asesinadas, entre ellos varios policías, así como edificios públicos como hospitales y guarderías atacados con fuego de mortero. Simplemente, llama la atención que todos estos hechos sean incluidos como causas políticas de encarcelamiento para Amnistía Internacional, y no los hechos que cito en el primer párrafo para los políticos catalanes.